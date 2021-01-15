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Украина

Минобороны озвучило боевые потери ВСУ в 2020 году

21:17 15 января 2021
Минобороны озвучило боевые потери ВСУ в 2020 году

В 2020 году во время боевых действий на Донбассе погибли 50 военнослужащих Вооруженных Сил Украины. Об этом Министерство обороны сообщило в ответ на запрос Радіо Свобода.

Кроме того, боевые ранения получили 339 военных, а 79 военнослужащих скончались по другим причинам, нежели боевые.

Таким образом, в ходе проведения АТО-ООС на Донбассе с 2014 года погибли 2665 военнослужащих ВСУ, ранения получили 10152 военных.

Напомним, 11 января 2021 года в районе Песок от пули снайпера погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

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