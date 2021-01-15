В Киеве начинается процесс над Жириновским: названа дата первого заседания суда

Шевченковский районный суд Киева назначил дату рассмотрения дела против лидера российской Либерально-демократической партии Владимира Жириновского, которого обвиняют в финансировании терроризма.

Подготовительное судебное заседание состоится 19 января в 10:00.

В соответствии с официальным сообщением суда, по этому же делу проходят и. о. губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и первый заместитель руководителя фракции «ЛДПР» в Госдуме Алексей Диденко.

Уголовное производство возбуждено по части 3 статьи 258−5 Уголовного кодекса Украины («Финансирование терроризма»). Мера пресечения (в случае доказанности вины подсудимого) состоит в лишении свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, в ноябре российский политик заявил на одном из телеканалов, что Украины вообще не должно существовать и предлагал начать договариваться с Германией о будущем разделе территории нашего государства.

Фото РИА

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