Российские агенты окончательно похоронят «Энергоатом», — СМИ

Некогда успешная государственная компания, которая до недавнего времени приносила в бюджет миллиарды гривен чистой прибыли, оказалась на грани полного уничтожения. Дата заседания, на котором рассмотрят решение о корпоратизации НАЭК и переподчинение компании Кабмину, фактически станет датой ее официальный похорон. Теперь уже всем понятно, что алогичные и провальные решения действующего менеджмента предприятия, которые вызвали непонимание и возмущение экспертов и общественности, были направлены именно на дальнейшее «дерибан» компании. Об этом говорится на сайте «Информатор» в материале «Российские агенты окончательно похоронят «Энергоатом».

Кругооборот коррупционных схем во власти

Инициатива в вопросе скорейшей корпоратизации НАЭК «Энергоатом» принадлежит в первую очередь назначенцу с Банковой, вице-президенту компании Герману Галущенко.

«Серый кардинал» полностью подмял под себя все руководство НАЭК и, пользуясь поддержкой из ОП, превратил в послушную марионетку в.и.о. президента «Энергоатом» Петра Котина", — говорится в материале.

Автор отмечает, что всего за 9 месяцев доля НАЭК на рынке электроэнергии Украины снизилась почти вдвое с 56% до 30%, что поставило компанию на грань финансового банкротства.

«Ряд же коррупционных скандалов по закупке запчастей для украинских АЭС, в свою очередь, привел к технической остановке большей части энергоблоков. Добавим сюда полный провал всех сроков строительства Центрального хранилища отработанного ядерного топлива, ряд „управленческих побед“ руководства „Энергоатома“… Ситуация становится настолько критической, что ее не выдерживает персонал. Впервые за 20 лет работники станций получили декабрьские зарплату и премию в размере 30%, хотя до этого размер последней составил от 75 до 110%. Благодаря „удачной“ кадровой политике Олега Бояринцева, высококвалифицированные стацийникы оставляют рабочие места и целыми бригадами переезжают на российские станции с более стабильными условиями труда», — пишет журналист «Информатора».

Кроме того, отмечается в публикации, на грани открытого бунта и митингов находятся и доведенные до отчаяния поставщики: «Не получая выплат за поставленное на АЭС оборудование и запчасти, под давлением со стороны руководства НАЭК они вынуждены соглашаться на ультимативные предложения о выкупе задолженности с 50−70% дисконтом».

Доведенное до полного коллапса предприятие само по себе является железобетонным аргументом и для правительства, и для общества о необходимости немедленной корпоратизации НАЭК.

«Поэтому в итоге имеем классическую рейдерскую схему — искусственно введенное в кризис предприятие „корпоратизируют“ под лозунгом необходимости его спасения. Вскоре наиболее привлекательные активы НАЭК окажутся под контролем людей, которые и заварили эту кашу, а горе-менеджеры „Энергоатома“, главные исполнители грязной работы по уничтожению компании, за несколько лет всплывут на руководящих позициях в структурах, поделят между собой активы НАЭК», — прогнозирует журналист.

Этих героев надо знать в лицо

Несмотря на все предостережения экспертов и многочисленные журналистские расследования, ни Герман Галущенко, ни его младший партнер Олег Бояринцев ни разу даже не попали в поле зрения правоохранителей, а во властных кабинетах их до сих пор считают ловкими антикризисными менеджерами.

«Украинские спецслужбы не смутили очевидные факты, связывающие упомянутых лиц со страной-агрессором, хотя об их сотрудничестве с российскими агентами влияния тоже неоднократно упоминали СМИ. Однако ни Главное управление разведки, ни Служба внешней разведки, ни специализированные антикоррупционные структуры никакой проверки по этим фактам так и не провели», — говорит автор материала и напоминает о контактах упомянутых лиц со скандальной фигурой Андрея Деркача, которого США официально называют агентом российских спецслужб.

«Деркач, народный депутат Украины, уже более десяти лет является активным российским агентом, который поддерживает тесные связи с российскими спецслужбами», — говорится в заявлении Госдепартамента США.

Только в украинских политических реалиях люди Деркача, то есть господа Галущенко и Бояринцев, прямо под носом украинских разведывательных служб могут контролировать стратегическую отрасль атомной энергетики.

Интересно, — иронизирует автор, — как действующая украинская власть собирается объяснять США факты кадровой лояльности к людям из окружения российского агента, особенно, учитывая введенные Штатами санкции в отношении самого Деркача и его ближайшего круга.

11 января, управление контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против людей, которые являются, как отмечают в ведомстве, частью связанной с Россией сети зарубежного влияния.

«И, очевидно, этот санкционный список будет расширяться. Ведь американские спецслужбы, в отличие от украинских, не привыкли закрывать глаза на очевидные факты иностранного вмешательства в сферу своих геостратегических интересов», — отметил автор.

Единственный вопрос, когда под санкции попадут нынешние хозяева «Энергоатома» и успеют ли они к этому моменту завершить свою «миссию» по корпоратизации НАЭК?

Журналист задается вопросом, что в этой ситуации будет делать ОП, ведь руководитель Офиса президента Ермак публично заверил заокеанских партнеров в полной поддержке санкций и в том, что указанные в санкционных списках лица будут привлечены к ответственности и приводит прямую речь Ермака: «Для ясности — независимо от принадлежности к партии, эта власть сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь ответственных за вмешательство в выборы в США».

В этом контексте надо понимать, что такое заявление в англоязычном Twitter со стороны руководителя ОП могло появиться только после жесткой и бескомпромиссной беседы нынешнего руководства страны с посланцами американского госдепартамента.

«Можно себе представить, каким образом будет выглядеть администрация Зеленского, когда выяснится, что при их попустительстве российские агенты хозяйничают в атомной энергетике страны», — написал журналист «Информатора».

По мнению автора публикации, в связи с вышеописанными событиями, стоит обратиться к послу США в Украине с просьбой донести до действующего и следующего президентов Соединенных Штатов реальное положение вещей о беспрецедентном влияние российских агентов на руководство украинского государства и, в частности, о реальном положении вещей вокруг НАЭК, где правят бал люди Деркача.

«Это создает опасность для дальнейшего сотрудничества украинских атомщиков и таких компаний, как Westinghouse и Holtec International, ведь в руки Москвы могут попасть их технологические наработки. Потеря же поддержки со стороны США поставит Украину и действующего главу государства в слабую позицию и в электоральном, и в дипломатическом смысле. Стоит ли этого доверительное отношение Зеленского к своему коррумпированному окружению и их назначенцам?» — задает вопросы автор материала.

Хочется надеяться, как отмечается в публикации, что глава государства, а после правоохранительные и разведывательные службы, таки обратят внимание на факты умышленного уничтожения НАЭК «Энергоатом» окружением Деркача, если, конечно, его обещания по борьбе с коррупцией не были первоапрельской шуткой, ведь оснований для возбуждения уголовных производств вокруг НАЭК «Энергоатом» и его нынешнего руководства более чем достаточно.

«В частности, налицо нарушение правил атомной и радиационной безопасности со стороны должностных лиц НАЭК, а это статья 274 УК. Кроме того, проверка изложенных фактов непременно приведет к установлению факта государственной измены — статья 111 УК. И на это стоило бы обратить внимание Ивану Баканов, как руководителю Службы безопасности Украины, и главе службы внешней разведки Валерию Кондратюк», — говорится в материале «Информатора».

Кроме того, должна была быть реакция государственной инспекции по ядерному регулированию Украины, ведь в результате коррупционных схем в поставках запчастей на украинские АЭС под вопросом оказалась безопасность миллионов людей: «Надеемся, Григорий Плачков сможет должным образом провести указанную проверку, несмотря на слухи о том, что группа Галущенко и Бояринцева полностью „подмяла“ его».

Банановая республика, failed state или правовое государство?

Ожидая реакции названных лиц, стоит отметить, что времени на длительную раскачку не осталось и судьба атомной энергетики решится в ближайшие дни.

«В случае отсутствия реакции от Зеленского, правоохранителей и спецслужб придется признать, что Украина окончательно превратилась в банановую республику, которая, из-за коррумпированности и беспомощности своих институтов не может защитить свои стратегические отрасли от внешнего воздействия. На международной арене со стороны РФ давно раздается лозунг, что Украина — failed state, государство, которое не состоялось. К сожалению, история вокруг умышленного уничтожения НАЭК с последующей его корпоратизацией может стать ярким тому доказательством», — резюмирует автор публикации.

482

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter