28.02 / 28.26 33.84 / 34.25
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украинскую армию снабжали снарядами, которые не взрываются: вскрыта крупная афера в оборонке

17:22 15 января 2021
Обыск

В Сумской области контрразведка СБУ разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных сил Украины снарядов, не соответствующих техническим условиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что коммерческая структура заключила государственный контракт с Минобороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Производитель получил 50 млн грн, при этом снаряды оказались непригодными для использования.

Боеприпасы изготавливались кустарными способом в неприспособленных для этого помещениях и не соответствуют техническим условиям. В результате снаряды не приняты на вооружение.

В офисных и производственных помещениях коммерческой организации проведены обыски: изъята документация и другие доказательства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила ввоз в Украину поддельной вакцины Pfizer.

Фото пресс-служба СБУ

621

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

«Боже, яка красіва»: Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

"Боже, яка красіва": Никитюк и Каминская позавидовали Поляковой

стадион «Шахтер» в Донецке

В Донецке умирает стадион «Шахтер»

Олег Винник

«Господи, Боже мой!» Олег Винник не сумел сдержать эмоции на шоу «Голос країни»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер