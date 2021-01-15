Украинскую армию снабжали снарядами, которые не взрываются: вскрыта крупная афера в оборонке

В Сумской области контрразведка СБУ разоблачила и блокировала схему поставок частям Вооруженных сил Украины снарядов, не соответствующих техническим условиям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что коммерческая структура заключила государственный контракт с Минобороны Украины на изготовление и поставку артиллерийских снарядов. Производитель получил 50 млн грн, при этом снаряды оказались непригодными для использования.

Боеприпасы изготавливались кустарными способом в неприспособленных для этого помещениях и не соответствуют техническим условиям. В результате снаряды не приняты на вооружение.

В офисных и производственных помещениях коммерческой организации проведены обыски: изъята документация и другие доказательства противоправной деятельности.

Ранее сообщалось, что СБУ разоблачила ввоз в Украину поддельной вакцины Pfizer.

Фото пресс-служба СБУ

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