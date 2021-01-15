СБУ должна вернуть НАБУ дело Татарова, — решение суда

В деле замглавы Офиса президента Олега Татарова, которое Офис генпрокуратуры забрал у НАБУ и предал в СБУ, наметился новый поворот.

Как сообщают в Национальном антикоррупционном бюро, Высший антикоррупционный суд обязал генпрокурора рассмотреть ходатайство о необходимости передачи дела от СБУ назад в НАБУ. Такое решение суд принял 13 января 2021 года.

«В своем решении судья ВАКС отмечает, что одним из фактов, которые исследуются в рамках этого производства, является предоставление народным депутатом Украины неправомерной выгоды должностному лицу. Следовательно, уголовное правонарушение по ч.3 ст. 369, совершенное народным депутатом Украины, согласно ст. 216 УПК Украины, может быть расследовано только детективами НАБУ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что директор НАБУ по согласованию с исполняющим обязанности руководителя САП обратился в Офис генпрокурора с постановлением об истребовании уголовного производства. Однако, как отмечают в антикоррупционном бюро, указанные решения не выполняет.

Напомним, что 30 декабря 2020 года обвинение отозвало представление на арест Олега Татарова.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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