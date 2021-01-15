"Американцы не лохи": экс-сотрудник КГБ рассказал, что ждет Украину с приходом Байдена

Бывший разведчик КГБ СССР, сокурсник Владимира Путина по институту КГБ Юрий Швец, который сейчас живет в США, в интервью «ГОРДОНУ» заявил, что в администрации следующего главы Белого дома Джо Байдена будут работать политики с украинскими корнями.

Однако это не означает, что Украине будет автоматически легче вести переговоры с американцами. «Это в значительной степени зависит от украинской власти», — говорит Швец и напоминает о «старом бомонде» в Украине, считающем себя «самыми хитрыми».

«Они считают: „А сейчас мы американцев… Они нам дадут (денег. — Авт.), они же тупые, а мы развернемся и втихаря нефтепродукты из Москвы импортируем на пару миллиардов“. Но американцы не совсем лохи и не всегда лохи, они все это видят», — сказал он и добавил, что в США заинтересованы в том, чтобы в Украине была власть, «с которой можно серьезно разговаривать».

По его словам, речь идет о людях, «подготовленных для управления страной и не двурушниках»: «Ну сколько же можно экспериментировать? Последние президенты Украины: патологический бездельник, без царя в голове, его сменяет дважды несудимый урка, потом приходит барыга и, наконец, веселые ребята. Очень люблю „Квартал“, смотрю „Однажды под Полтавой“, но каждый должен заниматься своим делом».

Юрий Швец считает, что Украине нужна «ответственная профессиональная власть». «С Украиной в нынешнем виде трудно договариваться, практически невозможно. Вот если будет такая власть, то лучшей администрации, чем администрация Байдена, трудно найти», — отметил он и напомнил, что на должность государственного секретаря США номинирован Энтони Блинкен, предки которого — выходцы из Украины.

«Господа, кто вам еще нужен? У него же предки приехали в США из Киева. Кто же еще может понять проблемы Украины?» — отметил он.

Ранее Юрий Швец рассказал, как российские спецслужбы используют перебравшихся в США россиян из так называемой «колбасной эмиграции», готовой к уличным протестам.

Фото Джо Байдена из Википедии, автор — The White House from Washington.

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