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Украина

«Укрэнерго» открестилось от планов по веерным отключениям

15:06 15 января 2021
Электроэнергия

В «Укрэнерго» признали, что ожидаемые в ближайшие дни морозы приведут к сезонному увеличению потребления энергии и что запасов угля на складах ТЭС и ТЭЦ не хватает (688 тысяч тонн при минимально необходимых 900 тысячах тонн), однако заявили, что веерные отключения «не планируются».

В компании сообщили, что «для балансировки энергосистемы положительным фактором является включение в работу 5-го энергоблока Запорожской АЭС и продолжение работы 1-го энергоблока ЗАЭС до конца суток 22 января 2021 года».

«Об использовании другого инструмента, а именно графиков ограничения мощности (ГОП), отмечаем, что данный инструмент не имеет никакого отношения к так называемым „веерным отключениям“ и не предусматривает отключение потребителей», — заявили в компании, добавив, что этот инструмент «предусматривает снижение мощности потребления отдельных промышленных предприятий, где это возможно, без нарушения их технологических процессов».

Заявление «Укрэнерго» появилось после того, как в сеть выложили документ, адресованный и.о. министра энергетики Юрию Витренко. Его опубликовал журналист Сергей Высоцкий.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, ночная температура в Украине серьезно снизится — до -13−20 градусов, а местами — и до -22 градусов.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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