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Украина

Протестующие против повышения тарифов штурмом взяли облсовет в Житомире

14:47 15 января 2021
Протестующие

В пятницу, 15 января, в Житомире жители города, протестующие против повышения тарифов на коммунальные услуги, «взяли штурмом» здание облгоссовета.

Как передает «Суспільне», акции протеста начались с митингов на территории двух предприятий — «Житомиргаз» и «Житомиргазсбыт», позже протестующие переместились к «Житомироблэнерго», а далее и к зданиям, где размещаются местные органы власти.

Отмечается, что около часа дня протестующие «штурмом взяли помещения областного совета». Также протестная акция состоялась и под горсоветом — протестующих пригласили в сессионный зал для «дальнейшего обсуждения ситуации».

Состоялся «тарифный» митинг и в Полтаве, где участники акции перекрыли движение в центре города.

Фото пресс-службы Житомирского горсовета с сайта «Суспільного».

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