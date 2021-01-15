28.01 / 28.24 33.84 / 34.25
Киев: -10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Тарифный митинг перекрыл движение в центре Полтавы

14:45 15 января 2021
протест в Полтаве

В Полтаве участники акции протеста против повышения тарифов перекрыли движение транспорта возле Корпусного парка в центре города. Об этом сообщает «Суспільне Полтава» в Telegram-канале.

У здания облгосадминистрации собрались до трех сотен человек. Люди требуют отменить повышение тарифов на электроэнергию, газ, а также плату за его транспортировку.

Кроме того, протестующие требуют отставки руководства области и отставки правительства.

Не дождавшись главу облсовета, люди решили перекрыть две дороги в областном центре.

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ, его транспортировку, а также были отменены льготы по электроэнергии для населения.

В связи с этим в разных регионах Украины прошли протесты. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал снизить цены на газ на 30 процентов. 26 января Рада заслушает предложения премьера по тарифным вопросам.

Фото poltava. to/

47

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

стадион «Шахтер» в Донецке

В Донецке умирает стадион «Шахтер»

Богдан Титомир

«Я вам даже знаете как поставлю оценочку…» Maruv «шокировала» видавшего виды Титомира

Анна Саливанчук

Как страшно: Анна Саливанчук изуродовала лицо ради омоложения

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер