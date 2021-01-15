Тарифный митинг перекрыл движение в центре Полтавы

В Полтаве участники акции протеста против повышения тарифов перекрыли движение транспорта возле Корпусного парка в центре города. Об этом сообщает «Суспільне Полтава» в Telegram-канале.

У здания облгосадминистрации собрались до трех сотен человек. Люди требуют отменить повышение тарифов на электроэнергию, газ, а также плату за его транспортировку.

Кроме того, протестующие требуют отставки руководства области и отставки правительства.

Не дождавшись главу облсовета, люди решили перекрыть две дороги в областном центре.

Напомним, с 1 января в Украине выросли тарифы на газ, его транспортировку, а также были отменены льготы по электроэнергии для населения.

В связи с этим в разных регионах Украины прошли протесты. Премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал снизить цены на газ на 30 процентов. 26 января Рада заслушает предложения премьера по тарифным вопросам.

Фото poltava. to/

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