Степанов исключил возвращение детей в школы «в следующий понедельник»

Глава Минздрава Максим Степанов, которого раскритиковали за заявление продолжить локдаун, считает, что возобновлять учебный процесс в школах после зимних каникул пока нельзя.

По его утверждению, возвращение младших школьников в классы с 18 января приведет к усилению карантина.

«Период усиления карантина в Украине совпадает с окончанием инкубационного периода COVID-19 у заразившихся в рождественские каникулы. Многие из вас знают, что дети часто переносят коронавирус бессимптомно, поэтому родители могут не знать о рисках передачи инфекции и привозить малышей на учебу. А это, в свою очередь, приведет к росту заболеваемости из-за перекрестного заражения детей», — написал Степанов в Facebook.

Кроме того, дети могут ′′принести′′ инфекцию из школы в семью.



Министр отметил, что продолжает расти уровень заражения коронавирусом среди детей. Если в ноябре он составлял около 3 процентов то в декабре уже подскочил почти до 6 процентов от общего числа.

«Я понимаю родителей и учителей — все слишком устали от ограничительных мер. Но у нас есть еще немного терпения. Карантин продлится до 24 января, результатом его соблюдения станет способная выдерживать дальнейшую нагрузку медицинская система», — добавил министр.

По состоянию на утро 15 января в Украине подтверждены 1 146 963 случаев заболевания COVID-19. За минувшие сутки заболело 8199 человек.

Напомним, недавно Степанов высказался о сроках жесткого локдауна.

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