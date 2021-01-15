Леонид Кравчук «сразил» Наталью Поклонскую по «крымскому вопросу»

Коллаборантка Наталья Поклонская, одно время работавшая «прокурором» оккупированного Россией Крыма, нашла «рациональное зерно» в словах нынешнего руководителя группы украинских переговорщиков в ТКГ Леонида Кравчука относительно полуострова.

«Имея уважение к возрасту и жизненной мудрости человека, прошедшего интересный путь политика (даже с учетом моего негативного отношения), считаю, что в предложении первого президента Украины Леонида Кравчука есть рациональное зерно. Имею в виду необходимость урегулирования российско-украинского конфликта путем переговоров и поиска компромиссов», — пишет Поклонская в Insagram и тут же повторяет кремлевскую «мантру» о том, что «статус Крыма не обсуждается» и упоминает о «волеизъявлении крымчан».

Напомним, что Европейский суд по правам человека, принявший материалы по делу об агрессии России в оккупированном Крыму и начавший рассматривать дело по существу, признал, что Россия получила фактический контроль над полуостровом не позже 27 февраля 2014 года.

Фото Натальи Поклонской из социальных сетей.

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