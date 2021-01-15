Выставленная из кафе на мороз «слуга» Богуцкая подколола Зеленского с Буковелем

Депутат от «Слуги народа» Елизавета Богуцкая рассказала, как во время локдауна хотела выпить кофе в теплой кафешке и немного согреться.

Нардеп ожидала сына на улице, замерзла, зашла, а ближайшее кафе, где было тепло и вкусно пахло кофе, и заказала чашку напитка с круассаном. Но когда девушка-бариста напомнила, что заведение работает на вынос, Богуцкой пришлось уйти греться в продуктовый магазин.

«Интересно, в Буковеле тоже кафе только на вынос работают?» — поинтересовалась нардеп, намекая на недавний отдых президента на популярном курорте.

Пост Богуцкой нашел отклик у ее подписчиков.

Напомним, Новый год семья президента встретила в государственной резиденции «Синегора» на Ивано-Франковщине. Затем Зеленский отправился в Буковель, где фотографировался с туристами. И хотя гарант побывал в Карпатах еще до объявленного карантина, горно-лыжный курорт и сейчас продолжает принимать любителей зимнего отдыха.

Фото nikcenter.org/

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