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Украина

Шмыгаль дал прогноз по ценам на газ для украинцев

12:20 15 января 2021
Денис Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, ранее анонсировавший введение на период карантина госрегулирования цен на газ, не исключает, что в весенне-летний период стоимость «голубого» топлива также снизится.

«Это биржа, тяжело прогнозировать. Мои оценки, что цена весной и летом пойдет вниз. Это традиционная оценка, которая годами сформировалась на биржах мира», — сказал он в эфире «1+1»,

По его словам, правительство разработает «годовой газовый продукт», когда «государственная компания „Нафтогаз“ и другие поставщики газа вычислят цену своих годовых продуктов и предложат украинцам фиксированную цену».

Премьер добавил, что правительство совместно с профильным парламентским комитетом работало над проектом закона по тарифу на распределение газа. Последний устанавливается местными снабженческими компаниями и утверждается НКРЭКУ. «Мы хотим, чтобы тариф на распределение был справедливым для всех людей. Для этого есть наработанные механизмы и законодатели в парламенте готовы такую инициативу поддержать», — добавил Денис Шмыгаль.

Напомним, что на первом пленарном заседании парламента в этом году, которое состоится 26 января, нардепы ждут выступления премьер-министра по тарифным вопросам.

Фото Дениса Шмыгаля из социальных сетей.

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