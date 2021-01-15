28.01 / 28.26 33.84 / 34.27
Киев: -8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Умер юрист из ближайшего окружения Зеленского Сергей Нижний

8:54 15 января 2021
Сергей Нижний

В четверг, 14 января, умер соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

По данным издания, у него была тяжелая болезнь. У Нижнего остались жена и трое детей.

Нижний входил в ближайшее окружение президента Владимира Зеленского — консультировал студию «Квартал 95».

Во время президентской кампании Зеленского юрист был одним из ее спонсоров.

Известно, что Сергей Нижний в 2007 года баллотировался в Верховную Раду по списку партии «Наша Украина — Народная самооборона», но не прошел. Он был помощником нардепа Николая Катеринчука.

Адвокатскую лицензию Нижний получил в 2009 году. В 2016 стал одним из основателей компании HillMont Partners, которая специализировалась на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.

Напомним, 14 января скончался режиссер, основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

451

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник

И спавшие с плеч бретельки: Винник обнял жену на страстном моменте песни

Анатолий Евдокименко

Подавшийся в фотомодели внук Софии Ротару «построил» родственников

Дан Балан с мамой

«Может, придет Дан…» Монатик заинтриговал всех на шоу «Голос країни»

Тина Кароль

«Но с Даном Баланом…» Написавшей резкость Тине Кароль напомнили одну «победу»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер