Умер юрист из ближайшего окружения Зеленского Сергей Нижний

В четверг, 14 января, умер соуправляющий партнер юридической компании HillMont Partners Сергей Нижний. Об этом сообщает издание «ГОРДОН».

По данным издания, у него была тяжелая болезнь. У Нижнего остались жена и трое детей.

Нижний входил в ближайшее окружение президента Владимира Зеленского — консультировал студию «Квартал 95».

Во время президентской кампании Зеленского юрист был одним из ее спонсоров.

Известно, что Сергей Нижний в 2007 года баллотировался в Верховную Раду по списку партии «Наша Украина — Народная самооборона», но не прошел. Он был помощником нардепа Николая Катеринчука.

Адвокатскую лицензию Нижний получил в 2009 году. В 2016 стал одним из основателей компании HillMont Partners, которая специализировалась на сопровождении коммерческих, инвестиционных и трансграничных споров.

Напомним, 14 января скончался режиссер, основатель юмористического киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский.

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