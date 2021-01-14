В Кабмине решили с февраля снизить цены на газ на 500-800 гривен, — нардеп Гришина

Кабинет Министров до 18 января примет постановление о снижении тарифов на газ для всех категорий бытовых потребителей с 1 февраля на 500−800 гривен. Об этом народный депутат от «Слуги народа» Юлия Гришина сообщила в Telegram по итогам совещания депутатов фракции с премьер-министром Денисом Шмыгалем, и.о. министра энергетики Юрием Витренко, а также главами Антимонопольного комитета и Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг.

По информации нардепа, целью постановления является установление максимальной цены на газ на уровне 6,99 гривен за кубический метр, а тарифа на роспределение газа — максимум 1,79 грн./км. Утвердить последний планируется 19 января.

Напомним, ранее премьер Денис Шмыгаль предложил перейти на формирование тарифов на газ по формуле «цена на европейских хабах „минус“ транспортировка газа в Украину» с одновременным ограничением маржи для газопоставщиков (последнее планируется осуществить на временной основе). В свою очередь «Нафтогаз Украины» анонсировал введение обязательной публикации всеми газоснабжающими компаниями своего годового тарифа на газ.

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