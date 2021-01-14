Депутаты хотят запретить «акустическое насилие» в маршрутках

Комитет Верховной Рады по вопросам евроинтеграции рекомендовал депутатам принять в первом чтении проект изменений в статью 40 Закона «Об автомобильном транспорте» — относительно запрета акустического насилия. Под ним понимается «трансляция навязчивых звуков против воли слушателя». Об этом сообщает парламентский портал.

Проект, разработанный группой народных депутатов, устанавливает прямой запрет на трансляцию в салонах рейсовых автобусов музыки, звука фильмов или других звуковых сигналов, кроме информации о поездке (передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров).

Что касается такси или нерегулярных автобусных перевозок, то там такая трансляция будет разрешена лишь по согласию всех пассажиров.

Напомним, в начале 2020 года в январе водитель автобуса сообщением Луцк — Киев посреди ночи высадил из машины девушек-волонтеров, которые просили его прекратить крутить в салоне российский фильм.

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