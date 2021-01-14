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Украина

Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе: у ВСУ потери

20:03 14 января 2021
Боевики снова нарушили перемирие на Донбассе: у ВСУ потери

В четверг, 14 января, на линии соприкосновения на Донбассе получил боевое ранение украинский военный. Инцидент произошел около 18:00 в результате обстрела наших позиций в районе населенного пункта Гнутово, сообщила в Telegram Украинская делегация в ТКГ.

В настоящее время бойцу оказана первая помощь, его состояние оценивается как стабильное.

«Украинской стороной СЦКК с использованием координационного механизма был введен „режим тишины“ и направлена соответствующая нота в СММ ОБСЕ», — говорится в сообщении делегации.

Напомним, 12 января украинский воин получил боевое ранение у Золотого-4 на Луганщине, где противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а 11 января от пули снайперов в районе Песок погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко.

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