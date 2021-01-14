«Наконец зима»: Зеленский восхитился видом из окна своего офиса

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фото, которое он сделал из окна офиса, находящегося в Киеве на улице Банковой. Снимок размещен в Instagram.

«Банковая. Наконец зима. 14 января. Вот теперь уже точно — с Новым годом!» — подписал фотографию Владимир Зеленский.

При этом многие подписчики явно не разделяют хорошее настроение президента — в комментариях президенту задают вопросы по поводу возросших тарифов: «Что по тарифу на газ?», «Ага. Прям разделяю Вашу радость! Только вот жить за что? Как и чем семью кормить? Вам людям в глаза не стыдно смотреть?», «Все еще отдыхаешь? А когда обещания будешь выполнять?».

Ранее сообщалось, что на площади перед Офисом президента появился шикарный новогодний городок с катком.

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