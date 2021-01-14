В 2021 году обещают вернуть всеобщий техосмотр и ввести платные дороги

С приходом очередного года люди надеются, что он будет лучше прошедшего. Так, мы прежде всего верим, что в 2021 году человечеству все же удастся обуздать коронавирус. В автомобильной сфере хотелось бы снижения аварийности и исчезновения пробок, а дождемся, скорее всего, возвращения обязательного техосмотра для всех без исключения транспортных средств, проверки техсостояния машин прямо на дорогах и введения платных автомагистралей. Об этих и других новшествах, которые ждут нас в новом году, и пойдет речь. Под занавес прошлого года Кабмин утвердил новую «Государственную программу повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2023 года». «Главная ее цель — снижение уровня смертности в результате ДТП по сравнению с 2019 годом на 30 процентов до 2024 года и на 50 процентов до 2030 года. Что позволит ежегодно уберечь более тысячи человеческих жизней», — сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Руководствуясь этой программой, правительство собирается развивать современную инфраструктуру безопасности: кольцевые развязки, безопасные пешеходные переходы, площадки для отдыха водителей, демпферные системы и фантомы, автоматические комплексы «взвешивания в движении» грузового транспорта, дополнительные камеры автофиксации нарушений ПДД и другие устройства.

Придорожные проверки транспорта поручат специально подготовленным экспертам

В нынешнем году Министерство инфраструктуры Украины собирается настойчиво продвигать принятие закона об обязательном техосмотре личных автомобилей. Общественное обсуждение этих инициатив закончилось 31 декабря 2020 года. «Продвигать законопроект об этом будем однозначно, но сначала следует убедиться, что у нас есть полная на то поддержка. Сейчас законопроект согласован всеми, кроме Государственной регуляторной службы», — сообщил Владислав Криклий. По словам министра, согласно подписанным соглашениям с ЕС 2021 год — крайний срок для введения техосмотра. Проведение техосмотров в нашей стране уже давно стало частным бизнесом. Влияние на него государства минимально, что не может не радовать. В Украине техосмотр проводят около 650 предприятий.

Согласно законопроекту Мининфраструктуры, будет внедрена новая «современная система проверки пригодности транспортных средств (ТС) к эксплуатации», при которой СТО будут нести ответственность за каждую проведенную проверку. Возвращение обязательного техосмотра планируют проводить поэтапно. «Это будет внедряться постепенно, чтобы все автомобилисты смогли привыкнуть к новшеству. Сначала техосмотр будут проходить машины, которые впервые импортируются в нашу страну, потом — которые были переоснащены, ну и в итоге придем к тому, что все автомобили будут проходить техосмотр регулярно раз в два-три года», — разъяснил Владислав Криклий.

Помимо обязательного техосмотра законопроект правительства предусматривает введение так называемых придорожных проверок техсостояния коммерческого автотранспорта, соблюдения правил перевозки грузов и наличия свидетельства о прохождении техосмотра. Такие проверки будут проводить не рядовые полицейские, а специально подготовленные эксперты. Если они установят, что транспортное средство имеет серьезную неисправность, то дальнейшее его движение будет запрещено. Кстати, для проведения подобных осмотров уже закуплена спецтехника — 30 мобильных станций техосмотра, созданных на базе микроавтобусов Renault Master, общей стоимостью 60 миллионов гривен. Первая партия станций уже передана Нацполиции и будет перераспределена по регионам Украины.

Станции оснащены специальным оборудованием, которое позволит проверять целый ряд технических параметров транспортного средства. В частности, в них есть:

измеритель параметров света фар;

измеритель остаточной высоты рисунка протектора шин;

измеритель люфта руля;

прибор для определения светопропускания стекла (тонировка);

шумомер;

дымомер и газоанализатор;

комплект поворотных устройств для фур.

Особое внимание обещают уделить «кустарному ксенону». В мобильном комплексе есть полноценное рабочее место для эксперта со столом, стулом, современным ноутбуком и принтером.

За езду на перегруженной фуре придет «письмо счастья»

В новом году не поздоровится также водителям перегруженных фур — за такое нарушение они получат «письма счастья» — постановления о наложении штрафа, которые пришлют им по почте. В стране уже построили около 40 комплексов «взвешивания грузового транспорта в движении», а в текущем году планируют построить еще 100. Комплекс, установленный на автодороге, при проезде грузового транспортного средства автоматически измеряет его общую массу, нагрузку на каждую из осей, габариты и скорость движения. При выявлении нарушения он фиксирует номерные знаки фуры и передает информацию в центр обработки данных «Укртрансбезопасность». На вынесение постановления о наложении штрафа за движение перегруженного транспорта по автодороге оператору требуется около двух минут. Кстати, 13 из уже установленных комплексов передают такие данные в центр обработки. Впрочем, пока они работают в тестовом режиме и ожидают легализации автоматических проверок в парламенте.

Еще одно новшество, также готовое стать украинской реалией, касается всех без исключения нарушителей ПДД. Это фантомные патрули — автомобили полиции без опознавательных знаков, оснащенные специальным оборудованием, позволяющим фиксировать нарушения впереди, сзади и по бокам патрульки. Под данный проект уже закуплены четыре кроссовера Skoda Kodiaq, на которые устанавливают комплексы фиксации «Фантом». Они состоят из четырех видеокамер, блока управления, планшета и принтера. Патрульные авто без опознавательных знаков полиции также укомплектованы спрятанными маячками и сиренами, которые копы будут задействовать только после фиксации нарушения — чтобы привлечь внимание водителя и остановить его для наложения штрафа. Стоимость одного такого оборудования фиксации составляет 700 тысяч гривен, а новая патрулька Skoda Kodiaq — 1 миллион 688 тысяч гривен. Планируется, что фантомные патрули выедут на дороги уже через несколько месяцев. Хотя, как и комплексы «взвешивания грузового транспорта в движении», они пока смогут работать в тестовом режиме, поскольку фиксация нарушений ПДД в движении законодательно не предусмотрена, сообщил известный автоюрист Владимир Караваев. Он напомнил, что нынешним законодательством предусмотрены только стационарные устройства, о приближении которых должны предупреждать соответствующие дорожные знаки. Поэтому полноценно использовать мобильные измерители скорости на данный момент полиция хоть и хочет, но не может. Ведь вынесенные таким образом штрафы можно легко опротестовать в суде.

Но полиция, похоже, уверена в своих лоббистах в парламенте. Иначе МВД не планировало бы на этот год закупку еще 150 таких авто. Финансировать ее собираются из программы повышения уровня безопасности дорожного движения, на которую в бюджете предусмотрено 2,5 миллиарда гривен. Об этом сообщил глава «Укринфрапроекта» Кирилл Хомяков.

Стоимость проезда на платных автомагистралях будет зависеть от типа транспортного средства

Наступивший 2021 год «порадует» отечественных автомобилистов еще одним неординарным подарком от нашего правительства — появлением платных автомобильных дорог. Под занавес ушедшего года Кабмин своим постановлением № 1312 утвердил максимальный размер платы за разовый проезд автомобильными дорогами общего пользования, построенными на условиях концессии. Он будет определяться в соответствии с категорией транспортных средств и взиматься за каждый километр автодороги, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Согласно этому документу правительства плата за проезд установлена в евро, а в пересчете в отечественную валюту она будет варьироваться от 80 копеек до 4,6 гривни (см. табл.). Более того, Министерство инфраструктуры уже определило первые шесть дорог общей протяженностью 1,5 тысячи километров, которые были отобраны для реализации пилотных проектов по внедрению концессионных дорог в Украине. Это трассы Харьков — Днепр — Запорожье, Борисполь — Полтава, Херсон — Николаев, Киев — Житомир — Ривне, Ягодин — Ковель — Луцк и Днепр — Кривой Рог — Николаев.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий считает, что концессия дорог должна принести пользу простым украинцам: «Первые шесть пилотов отбирались таким образом, чтобы достичь максимального экономического эффекта от вложенных средств и чтобы как можно больше украинцев почувствовали улучшение дорожной инфраструктуры. Ведь эти автодороги соединяют десять областей Украины, где проживает более 12 миллионов жителей. Наша цель амбициозная — чтобы все дороги государственного значения за 4—5 лет были отремонтированы с европейским качеством».

Важно отметить, что пока Мининфраструктуры не раскрывает особенностей реализации проекта концессионных дорог, поэтому не ясно, будут ли они строиться с нуля, параллельно уже имеющимся, как это происходит в большинстве западных стран, либо платными сделают единственные автотрассы, построенные за средства налогоплательщиков. Хотя в «Укравтодоре» уверяют, что дороги, построенные в рамках программы «Большая стройка», всегда будут бесплатными.

Отметим, что платные дороги существуют в большинстве европейских стран и даже в соседних постсоветских государствах — Беларуси, России и Молдове. В некоторых странах проезд бесплатный для легковых автомобилей с местными номерами, но платный для иностранцев и грузовиков.

Напомним также, что в Украине продлили эксперимент по внедрению электронных водительских прав до конца 2021 года.

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