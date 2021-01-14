Ляшко пообещал наказать Буковель за толпы туристов

Нарушителей карантинных ограничений на горнолыжных курортах накажут. Об этом главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил агентству «Интерфакс-Украина».

Главный санврач отметил, что в Украине разрешили горнолыжным курортам работать во время усиленного карантина, ориентируясь на опыт других европейских стран.

«Во всех странах отмечается определенная пандемическая усталость, людям нужно где-то немножко отпускать энергию. Мы закрыли рестораны, развлекательные зоны. Наиболее безопасным с точки зрения эпидемической ситуации будет отдых на воздухе и с малым количеством людей. Когда мы говорим о горнолыжном спуске, он безопасен. Проблема лишь в очередях на подъемники», — отметил Ляшко.

По его словам, появились вопросы к бизнесу, который отвечает за подъемники и не организует соблюдение карантинных мер.

«Есть люди, которые считают себя хитрее всех — всегда найдется тот, кто не выполняет правила. И когда рестораны не работают в Киеве, в Одессе, но работают там, где горнолыжные курорты, тогда возникает вопрос и к владельцу, почему он себе это позволяет, и к контролирующему органу», — сказал главный санврач.

Он подчеркнул, что нарушения карантина не останутся незамеченными, обязательно последуют наказания.

Напоминаем, один из ресторанов в Буковеле поразил невероятными ценами.

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