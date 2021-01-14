Михаил Жванецкий: «А смерть что? Все ж великие ушли — ну и ничего… Живут»

В 2020 году в мир иной ушло много известных людей. Это политики, артисты, спортсмены, ученые, государственные и общественные деятели. «ФАКТЫ» публикуют далеко не полный список умерших знаменитостей в Украине и других странах мира

Михаил Жванецкий

6 ноября в Москве в возрасте 86 лет умер самый знаменитый одессит, президент Всемирного клуба одесситов, писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Александр Дегтярев

24 ноября в возрасте 69 лет от осложнений, вызванным коронавирусом, умер Александр Дегтярев — выдающийся украинский конструктор, генеральный директор флагмана ракетно-космической отрасли Украины «Конструкторское бюро „Южное“ имени М. К. Янгеля», Герой Украины. Один из тех, благодаря кому Украина остается космической державой.

Мирослав Скорик

1 июня в 81-летнем возрасте умер известный украинский композитор, автор знаменитой «Карпатской рапсодии», музыки к культовой киноленте «Тени забытых предков» и других музыкальных произведений, Герой Украины, лауреат Национальной премии имени Тараса Шевченко, художественный руководитель Национальной оперы, секретарь Союза композиторов Украины Мирослав Скорик.

Борис Патон

19 августа на 102-м году жизни умер президент Национальной академии наук Украины (НАНУ), Герой Украины, почетный президент Международной инженерной академии, лауреат Ленинской, Сталинской и нескольких Государственных премий Украины академик НАНУ Борис Патон. Он был старейшим по возрасту и по сроку пребывания во главе академии, на посту президента которой находился с 1962 года. С 1953 года возглавлял Институт электросварки имени Е. О. Патона.

Федор Шпиг

31 марта на 65-м году жизни в автокатастрофе погиб народный депутат трех созывов, экс-председатель правления банка «Аваль», основатель холдинга «Молочный альянс», меценат Федор Шпиг. Федор Шпиг возглавлял наблюдательный совет Театра имени Ивана Франко, за его деньги было поставлено несколько спектаклей. В Киеве благодаря его средствам появились памятники актерам Николаю Яковченко и Леониду Быкову, а также персонажу «Золотого теленка» Паниковскому, Проне Прокоповне и Свириду Голохвастову из фильма «За двумя зайцами».

Роман Виктюк

17 ноября от осложнений после коронавируса в Москве в возрасте 84 лет умер знаменитый львовянин, театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Американцы включили Виктюка в список 50 людей мира, оказавших влияние на вторую половину ХХ века. Родившийся в 1936 году во Львове и начавший свою театральную карьеру в Украине Роман Виктюк в конце концов осел в Москве, где были поставлены его самые известные спектакли «Служанки» и «М. Батерфляй» и появился театр Романа Виктюка. Но своей родиной режиссер считал Украину, часто сюда приезжал и много ставил.

Геннадий Кернес

17 декабря в берлинской клинике «Шарите» от осложнений после коронавируса умер 61-летний мэр Харькова Геннадий Кернес. В клинику Кернес попал за три месяца до этого. В третий раз харьковским мэром Геннадия Кернеса выбрали, когда он находился между жизнью и смертью.

Иван Салий

26 ноября на 77-м году жизни умер украинский политик, мэр Киева эпохи перестройки, народный депутат двух созывов Верховной Рады Иван Салий.

Петр Слободян

15 декабря на 68-м году ушел из жизни известный украинский футболист, нападающий «золотого состава» «Динамо» Киев (1975— 1979 годы), обладатель Суперкубка УЕФА, футбольный тренер Петр Слободян.

В 2020 году скончались также:

3 февраля — Валентина Шевченко, советский комсомольский партийный и государственный деятель, экс-председатель Президиума Верховного Совета УССР;

22 мая — Анатолий Матвиенко, украинский политик, народный депутат Верховной Рады шести созывов, экс-председатель Совета министров Автономной Республики Крым;

16 июня — Алексей Порошенко, Герой Украины, генеральный директор концерна «Укрпроминвест», народный депутат, отец пятого президента Украины;

25 августа — Виктор Барьяхтар, Герой Украины, известный ученый-физик, академик Национальной академии наук Украины, профессор;

14 ноября — Мирон Петровский, известный писатель, литературовед, член Украинского ПЕН-клуба;

20 декабря — Игорь Скочиляс, известный украинский историк, член Украинского геральдического общества, проректор Украинского католического университета.



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