Минздрав не намерен продлевать жесткий карантин после 24 января

Министерство здравоохранения не собирается настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января. Об этом заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью Интерфаксу-Украина.

«Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января», — сказал он в интервью.

По его мнению, с 25 января будет осуществлен переход на т.н. «адаптивный» карантин, в рамках которого введение жестких ограничений возможно исключительно на конкретной территории, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

При этом Ляшко отметил, что «есть определенные переменные, которые нельзя предсказать» и учесть в прогнозах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов резко отреагировал на предположение о досрочном завершении «локдауна зимних каникул» и допустил, что будет ходатайствовать о его продлении.

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