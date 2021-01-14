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Украина

Минздрав не намерен продлевать жесткий карантин после 24 января

16:04 14 января 2021
Карантин

Министерство здравоохранения не собирается настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января. Об этом заместитель министра, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил в интервью Интерфаксу-Украина.

«Минздрав пока не будет настаивать на продлении жесткого карантина после 25 января», — сказал он в интервью.

По его мнению, с 25 января будет осуществлен переход на т.н. «адаптивный» карантин, в рамках которого введение жестких ограничений возможно исключительно на конкретной территории, где фиксируются локальные вспышки заболеваемости.

При этом Ляшко отметил, что «есть определенные переменные, которые нельзя предсказать» и учесть в прогнозах.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов резко отреагировал на предположение о досрочном завершении «локдауна зимних каникул» и допустил, что будет ходатайствовать о его продлении.

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