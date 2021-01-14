Украинцам будет сложнее попасть в США: что изменилось

С 26 января 2021 года США ужесточают правила для путешествующих иностранцев.

Как сообщают в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки, новые карантинные правила предусматривают наличие у туриста отрицательного теста на COVID-19, сделанного в течение трех дней до запланированного путешествия.

Путешественник должен предоставить авиакомпании в бумажной или электронной форме подтверждение проведения лабораторных исследований или выздоровления от COVID-19. Та

После прилета в США иностранцам рекомендуют повторно сдать тест на COVID-19 (на 3−5 день), а также оставаться дома в течение 7 дней.

Напомним, что правила для иностранцев ужесточили и власти Египта. В этой стране с начала ввели строгий контроль сертификатов о сдаче ПЦР-теста, затем запретили новогодние вечеринки в отелях, а потом ввели штрафы за появление без маски в транспорте и других общественных местах.

Фото с Pixabay.

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