Верховный суд отменил увольнение скандального разведчика Семочко

Указ президента Украины об увольнении Сергея Семочко с должности первого заместителя главы Службы внешней разведки признан противоправным и отменен. Об этом пресс-служба Верховного суда сообщила «Украинской правде».

Кассационный административный суд Верховного суда частично удовлетворил иск Семочко к президенту и отменил указ об увольнении, как противоправный. Решение вступит в силу после истечении срока подачи апелляции, который составляет 30 дней.

Президент Украины Петр Порошенко освободил Семочко с должности 12 апреля 2019 года.

Ранее сообщалось, что Голосеевский районный суд Киева закрыл дело против Сергея Семочко. Кроме того, суд обязал журналиста Дениса Бигуса опровергнуть обнародованную информацию о бывшем первом заместителе главы Службы внешней разведки.

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