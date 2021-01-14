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Украина

ЕСПЧ признал контроль Россией Крыма до аннексии

14:03 14 января 2021
Фемида

Европейский суд по правам человека, принявший материалы по делу об агрессии России в оккупированном Крыму и начавший рассматривать дело по существу, признал, что Россия получила фактический контроль над полуостровом не позже 27 февраля 2014 года.

Как передает «Европейская правда», суд согласился с позицией Украины. «В ночь на 27 февраля легитимная гражданская власть в Крыму была устранена силой и замещена агентами РФ. Российские войска и парамилитарные организации препятствовали украинским военным и не давали им покинуть места расположения и не давали перебросить в Крым украинских военных с материка. Главные пункты доступа в Крым по земле, воде и воздуху были заблокированы российскими военными и парамилитарными силами», — говорилось в представлении Украины в ЕСПЧ.

Также судьи признали неправомерными любые решения, принятые в судах Крыма, и согласились с утверждениями Украины о «существование административной практики распространения законодательства РФ на Крым», отметив, что «начиная с 27 февраля 2014 суды, которые действовали в Крыму, не могут считаться сформироваными законно».

Ранее Европейский суд по правам человека решил не применять срочные меры для защиты храмов Украинской православной церкви в Крыму, о чем его просили адвокаты от имени Крымской епархии ПЦУ.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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