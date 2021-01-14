Обслуживание на украинском языке: кого и как будут штрафовать

С субботы, 16 января, в Украине вступают в действие нормы закона, согласно которым сфера обслуживания потребителей переходит на украинский язык.

Как передает «Укринформ», согласно ст. 30 Закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» на государственном языке должны обращаться к потребителям во всех сферах обслуживания. Это, в частности, касается предприятий и учреждений всех форм собственности, частных предпринимателей (ФЛП), субъектов хозяйствования, которые обслуживают потребителей, в том числе и интернет-магазинов.

Отмечается, что требование касается не только сферы торговли, но и образовательных услуг (в том числе кружков и секций), медобслуживания, предоставления социальных, юридических, транспортных и других услуг.

Также на украинском должна подаваться информация в ценниках, инструкциях, технических характеристиках, маркировке, билетах, меню и так далее. При этом информация на государственном языке о товарах и услугах может дублироваться и на других языках.

На нарушителей закона потребитель может пожаловаться, в частности, предоставляющему ему услугу человеку, менеджеру или руководителю организации или фирмы. Можно также оставить соответствующую запись в книге жалоб или же написать письмо на имя Уполномоченного по защите государственного языка (сейчас языковым омбудсменом является Тарас Креминь) по адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12 или на е-почту [email protected]

За нарушение языковых норм нарушителям грозят штрафы. Правда, не сразу. После жалобы потребителя Уполномоченный по защите государственного языка или его представитель составляет акт и объявляет предупреждение с требованием устранить нарушение в течение 30 дней с даты составления акта.

В случае повторного нарушения (за год) составляется протокол и тогда уже накладывается штраф — от 300 до 400 необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас это 5100 — 6800 грн).

Ранее писательница и общественный деятель Лариса Ницой посетовала на то, что правила, позволяющие штрафовать за отказ от обслуживания на украинском языке, не защитят украиноязычных украинцев.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

175

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter