"Победа!!!" ЕСПЧ вынес первое решение по крымскому делу Украины против России

Украина одержала первую победу в Европейском суде по правам человека. Евросуд принял материалы по делу об агрессии России в оккупированном Крыму. Судьи согласны решать этот вопрос в Евросуде и переходят к рассмотрению дела по существу. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська.

«Победа!!! Первая промежуточная победа в серии дел Украины против России в Европейском суде по правам человека!!!» — не скрывал эмоций глава Минюста.

Украина обратилась в Евросуд еще в 2015 году. К России выдвигались претензии в нарушении более десятка статей Конвенции о правах человека. В частности, России предъявлялись обвинения в преследовании коренного населения полуострова (крымских татар) и проукраински настроенных жителей. Также обвинения касались захвата украинских активов в Крыму.

«Россия поддерживает миф о „мирном“ и „правомерном“ „присоединении“ Крыма. Миф, конечно, в первую очередь для их внутреннего пользования. Но они пытаются продвигать его и на международной арене. Решение ЕСПЧ — мощный юридический удар по мифологии, которая используется РФ в гибридной войне», — подытожил министр.

Напомним, в Евросуд по правам человека поданы и другие иски против России: в частности по поводу инцидента с моряками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Фото ipa. news

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