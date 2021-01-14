Главу Антикорсуда увидели на празднике Кивалова со скандальным судьей Вовком

Глава Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич была замечена в компании главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка. Двое высокопоставленных судей отдыхали на празднике, устроенным экс-депутатом Сергеем Киваловым. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Появление Танасевич в такой компании активисты ЦПК считают явным конфликтом интересов, поскольку именно Высший антикорруционный суд рассматривает дело о захвате власти Вовком в ОАСК.

«Танасевич как минимум должна извиниться перед коллегами или вообще уйти с должности… Мы не знаем, о чем думала Танасевич, когда шла туда. О чем она подумала, когда пришла и увидела Вовка. Но это, по нашему мнению, дискредитирует ее как руководительницу института. Еще сильнее это может ударить по самому суду. Ведь как теперь смотреть на дело ОАСК через призму этого события?» — говорят в ЦПК.

Напомним, Танасевич была избрана в Высший антикоррупционный суд в мае 2019 года. Она обещала, что под ее руководством будут рассмотрены 190 уголовных производств о коррупции.

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