27.98 / 28.23 33.87 / 34.30
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

На Приазовье и возле Авдеевки враг устроил обстрелы

9:04 14 января 2021
Боец ВСУ

За минувшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Как сообщают в командовании ООС, на Приазовье в районе Водяного позиции ВСУ трижды подвергались обстрелам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и в районе Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

С начала четверга, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — в районе Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь у ВСУ в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, что во время обстрела позиций Операции объединенных сил в районе Песок 11 января погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. А 12 января недалеко от Золотого-4 в Луганской области украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Фото со странички командования ООС в соцсетях.

73

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
maruv

MARUV высадилась в Дубае и снова обнажилась

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

трибушная

«СБУ пора переименовать в службу опасности»: Трибушная о Ермаке, Дубинском и «вагнеровцах»

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер