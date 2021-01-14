На Приазовье и возле Авдеевки враг устроил обстрелы

За минувшие сутки, 13 января, российско-оккупационные войска шесть раз обстреливали позиции подразделений Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток».

Как сообщают в командовании ООС, на Приазовье в районе Водяного позиции ВСУ трижды подвергались обстрелам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки и в районе Гнутово — из ручных противотанковых гранатометов, а у Марьинки противник совершил несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия.

С начала четверга, 14 января, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня — в районе Марьинки противник открывал огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь у ВСУ в результате вражеских обстрелов нет.

Напомним, что во время обстрела позиций Операции объединенных сил в районе Песок 11 января погиб 37-летний старший солдат 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Олег Андриенко. А 12 января недалеко от Золотого-4 в Луганской области украинский военнослужащий получил осколочное ранение.

Фото со странички командования ООС в соцсетях.

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