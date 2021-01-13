У детей колики: специалист шокировал качеством воды, которую пьют жители Донецка

«Не знаете что с водой? Поступает холодная вода белого цвета. Что бы это могло значить?»

«Весь Донецк на ушах по поводу этой воды. Много детей в школах жалуются на рези и колики в животе. У некоторых — температура».

Такие вопросы и жалобы появились в Донецких группах в социальных сетях. Одни потребители жалуются на цвет воды, другие на запах — у кого-то вода пахнет хлоркой, у кого-то запах, напротив, — затхлый. И почти каждый третий в комментариях жалуется на наличие примесей, осадок на посуде — вода утратила свою прозрачность.

Коммунальная компания, поставляющая воду в ОРДО, пишет о том, что в воде повышено содержания аммония, происхождение которого коммунальщикам неизвестно.

Специалист, много лет трудившийся в отрасли водоснабжения (собеседник попросил не публиковать его фамилию, так как проживает на оккупированной территории), объяснил «ФАКТАМ», что причина ухудшения качества воды в кранах жильцов не только в повышенном содержании аммония:

- Повышенное содержание аммония вполне объяснимо: это продукт, образующийся в ходе гниения тех же водорослей и рыбы в канале Северский Донец -Донбасс, который в период боевых действий на оккупированной территории не столь часто и не столь тщательно чистят, как делали это до войны. Особенно там, где он проходит в зоне линии соприкосновения, где все еще идут боевые действия.

Но дело не в повышенном содержании аммония, который никакой фильтрацией не «вытравить». Кстати, фильтровальные станции на сегодня, как мне доподлинно известно, обеспечены всем необходимым для работы — хлором, марганцем, активированным углем. Так что вода на выходе из них полностью обеззаражена.

Проблема еще и в том, что постарели сами водоводные сети. Об этом красноречиво свидетельствуют многочисленные порывы коммуникаций — «реки» и «озера», которые потекли по улицам. Порывы опять же случаются еще и из-за просадок грунта, который провоцирует затопление закрытых шахт, из которых если и откачивают воду, то только с верхних горизонтов — 200−300 метров вглубь, нижние затоплены.

И, кроме всего прочего, стареют сети в домах. Они выходят из строя, в том числе от неиспользования. Количество потребителей явно уменьшилось. Возьмите любую многоэтажку в сегодняшнем Донецке: по одному стояку на пару жилых квартир будет с десяток пустующих. Вот в один кран и стекает все, что накопилось в коммуникациях тех квартир, в которых жильцы не пользуются своими сетями по многу месяцев, а то и лет. Думаю, что качество воды в ОРДО с каждым годом будет только ухудшаться.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Донецке ранее пришлось останавливать фильтровальную станцию. Тем временем жителей так называемой «ДНР» привело в ужас решение российских пограничников.

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