27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Шоу в аэропорту не будет: Офис генпрокурора ответил на заявление Тупицкого

19:50 13 января 2021
тупицкий

«Шоу в аэропорту», анонсированное главой Конституционного суда Александром Тупицким, похоже, не состоится. В Офисе генпрокурора заявили, что не собираются вручать подозрение Тупицкому: ни в аэропорту Борисполь, ни где-либо еще.

В комментарии Украинской правде Офис генпрокурора прояснил: уведомление о подозрении вручать не будут, потому что считают, что уже вручили таковое 28 декабря 2020 года. Председатель КСУ не явился на вызов в Офис Генпрокурора, а потому сообщение о подозрении Тупицкому в тот же день отправили по почте.

После того, как на официальном сайте КСУ Тупицкий пожаловался, что получил информацию из Офиса президента о готовящемся «шоу» у самолета в Борисполе, на претензии пришлось реагировать чиновникам ОП. Советник главы Офиса Михаил Подоляк отрицает, что Тупицкому собирались вручать уведомление, поскольку, как и прокуроры, уже считают главу КСУ подозреваемым. Также советник требует от главы КСУ не использовать служебный сайт в личных целях.

Официально председателя Конституционного Суда Украины считают подозреваемым по двум статьям: воздействие на свидетеля путем подкупа и дача заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, 6−13 января Тупицкий отдыхал в ОАЭ, а вечером 13 января должен вернуться в Украину.

207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Оля Полякова

Шикарный особняк Поляковой показали с высоты птичьего полета

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер