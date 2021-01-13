Шоу в аэропорту не будет: Офис генпрокурора ответил на заявление Тупицкого

«Шоу в аэропорту», анонсированное главой Конституционного суда Александром Тупицким, похоже, не состоится. В Офисе генпрокурора заявили, что не собираются вручать подозрение Тупицкому: ни в аэропорту Борисполь, ни где-либо еще.

В комментарии Украинской правде Офис генпрокурора прояснил: уведомление о подозрении вручать не будут, потому что считают, что уже вручили таковое 28 декабря 2020 года. Председатель КСУ не явился на вызов в Офис Генпрокурора, а потому сообщение о подозрении Тупицкому в тот же день отправили по почте.

После того, как на официальном сайте КСУ Тупицкий пожаловался, что получил информацию из Офиса президента о готовящемся «шоу» у самолета в Борисполе, на претензии пришлось реагировать чиновникам ОП. Советник главы Офиса Михаил Подоляк отрицает, что Тупицкому собирались вручать уведомление, поскольку, как и прокуроры, уже считают главу КСУ подозреваемым. Также советник требует от главы КСУ не использовать служебный сайт в личных целях.

Официально председателя Конституционного Суда Украины считают подозреваемым по двум статьям: воздействие на свидетеля путем подкупа и дача заведомо ложных показаний свидетеля (ст. 386 и ч. 2 ст. 384 УК Украины).

Напомним, 6−13 января Тупицкий отдыхал в ОАЭ, а вечером 13 января должен вернуться в Украину.



207

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter