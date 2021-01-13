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Украина

После совещания у Разумкова принято окончательное решение по тарифам на газ

18:52 13 января 2021
Газплита

У председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова прошло совещание, на котором рассматривалась возможность снижения тарифов на газ. Об этом нардеп Ярослав Железняк сообщил в своем Telegram-канале.

В совещании участвовали лидеры фракций Рады, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, и.о. министра энергетики Юрием Витренко и глава НАК «Нафтогаз» Андрей Коболев.

Шмыгаль заявил о решении по госрегулированию цен на газ с февраля на период карантина. По электричеству Кабмин хочет предложить монетизацию субсидии вместо отмененной льготы.

Первый пленарный день Верховной Рады (26 января) планируется начать с заслушивания премьер-министра по вопросу тарифов.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что есть два пути для снижения в Украине тарифов на газ.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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Газплита

После совещания у Разумкова принято окончательное решение по тарифам на газ

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