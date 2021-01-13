Возвращающийся в Украину Тупицкий сообщил, что силовики готовят ему "шоу" в "Борисполе"

Глава Конституционного суда после отдыха в Дубае вечером 13 января возвращается в Украину. Александр Тупицкий опасается, что по прилету ему устроят «шоу» и прямо на выходе из самолета объявят подозреваемым.

По словам Тупицкого, он получил информацию из достоверных источников, что в аэропорт свозят журналистов и общественных активистов, которые станут массовкой на организованном «представлении». Попытки вручить какие-либо «подозрения» в аэропорту Тупицкий заведомо считает незаконными.

Напомним, у Конституционного суда и его главы продолжается противостояние с Офисом президента. Президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого от исполнения обязанностей, но в КСУ решили, что такого понятия как «отстранение судьи» в Украине нет, а значит и обсуждать этот вопрос нет резона. Тупицкий объявил, что продолжит ходить на работу.

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