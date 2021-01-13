Киев вошел в топ-10 городов мира с самыми большими автомобильными пробками

Несмотря на все попытки улучшить транспортную ситуацию в Киеве, украинская столица все еще остается в топ-10 городов, недружественных для автовладельцев. Сервис TomTom составил рейтинг загруженности дорог в крупнейших мегаполисах мира, и Киев в этом списке оказался на 7-м месте.

По оценкам составителей рейтинга, в Киеве тридцатиминутная поездка в авто превращается в 55-минутную во время утреннего часа пик, а вечером занимает практически целый час. Самые страшные пробки в 2020 году зафиксированы 18 декабря (как раз после дождя со снегом). В целом декабрь в Киеве считается самым неблагоприятным месяцем для выезда личным автотранспортом — загруженность дорог наивысшая. Самым лучшим месяцем считается апрель — дороги максимально свободны.

Опередили Киев по уровню пробок два индийских мегаполиса (Мумбаи и Бангалор), турецкий Стамбул, столицы Филиппин и Колумбии. А лидером по самым проблемным дорожным пробкам уже который год остается Москва.

Кроме Киева, в рейтинг городов, так и не сумевших справиться с пробками, вошли Одесса (11-место в общемировом зачете), Харьков (13-я позиция) и Днепр (22-е место).

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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