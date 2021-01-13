Раскрыты детали с чрезвычайной ситуацией в Украине из-за ковида

После завершения локдауна, который из-за пандемии коронавируса объявили до 24 января, режим чрезвычайной ситуации не будет отменен — согласно принятому 9 декабря 2020 года решению, он введен в стране до 28 февраля 2021 года.

Как сообщает «Укринформ», об этом заявил министр Кабинета министров Олег Немчинов, добавивший, что локдаун в стране объявлен до 00 часов 25 января.

«После этого Министерство здравоохранения традиционно сделает свои выводы. У нас чрезвычайная ситуация действует до 28 февраля включительно. И уже мы будем принимать режим, который будет после окончания карантина новогодне-рождественского периода», — отметил он и добавил, что карантинные меры «будут точно продлены».

По словам министра, в ряде европейских стран были введены более строгие и длительные карантины из-за рисков распространения нового штамма COVID-19 и перегрузки медицинской системы.

«Украина все еще относится к странам с наиболее мягкими карантинными ограничениями», — отметил он и добавил: «Я использую данные центра экономического восстановления, который проанализировал карантины в ряде стран Европы. И хочу сказать, что, по данным индекса Оксфордского университета, мы сейчас относимся к пяти странам, которые в списке ниже других. В частности, это Хорватия, Швейцария, Бельгия и Франция».

Среди стран с особо жесткими ограничительными мерами министр упомянул Италию, где объявлен национальный локдаун и введен комендантский час. В этой стране, в частности, ограничено количество людей, которые, к примеру, могут приходить в гости — не более двух человек. А в Германии людям разрешено собираться в группы из не более пяти человек.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что ни о каком досрочном «сворачивании» локдауна речь не идет.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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