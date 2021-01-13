27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Маск написал о легализации комедии и получил ответ о Зеленском

12:34 13 января 2021
Илон Маск

Американский бизнесмен Илон Маск опубликовал в социальных сетях твит о «легализации комедии», не уточнив, о чем именно идет речь, и получил комментарий от украинцев.

Так, под постом Маска отметился одесский активист Сергей Стерненко, написавший: «Мы уже сделали это в Украине с @ZelenskyyUa». А другой комментатор добавил, что это было ошибкой.

Напомним, что накануне Илон Маск отреагировал на пост «Роскосмоса» о 114-м дне рождения известного конструктора Сергея Королева, написав под ним по-русски: «Он был великолепен». В ответ один из интернет-пользователь предложил Маску сделать комментарий под постом о родившемся в Житомире конструкторе по-украински.

Кстати, в тот же день президент Украины Владимир Зеленский пригласил Илона Маска посетить Музей космонавтики имени Сергея Королева, который расположен в доме, где выдающийся конструктор провел детство.

Фото Илона Маска из Википедии.

750

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Петр Порошенко

Порошенко подловили в самолете и задали неудобный вопрос

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер