Ткаченко раскритиковал Степанова за намерение продлить локдаун

Министр культуры Александр Ткаченко не согласен с заявлением главы Минздрава Максима Степанова о необходимости продолжить локдаун в Украине после 24 января.

«Перед тем, как принимать такие решения, хочу спросить у коллеги — не рано с выводами?» — поинтересовался Ткаченко в своем Telegram-канале.



Он уточнил, что такое заявление должно быть подкреплено конкретными фактами, являющимися основанием для этого.

Ткаченко пишет, что продление карантина «станет решающим ударом по сфере культуры и креативным индустриям», которые строго соблюдают требования ограничений.

Он также сообщил, что не поддержит инициативу Степанова на заседании правительства.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине для продления усиленного карантина есть все основания. Глава Минздрава сослался на январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами и перемещением людей, а также на сезонную заболеваемость гриппом с пиком в январе.



По мнению врача-эпидемиолога Андрея Александрина, введенный в Украине карантин не даст желаемого эффекта из-за работы общественного транспорта и детских садов.













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