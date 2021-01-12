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Украина

Степанов будет настаивать на продлении жесткого карантина после 24 января

19:26 12 января 2021
Максим Степанов

Для продления в Украине усиленного карантина есть основания. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил 24 каналу.

«Я настаиваю на этом — я, мои советники, ведущие эпидемиологи нашей страны — на продлении этого карантина…» — сказал Максим Степанов.

Он отметил, что есть ряд оснований для того, чтобы продолжить действие ограничительных мер.

«Во-первых, у нас были январские праздники, которые сопровождались массовыми празднествами, перемещением людей, когда ездили к родственникам. Все это потенциально очень повлияет на рост числа больных COVID-19. Во-вторых, у нас есть ежегодно сезонный рост больных гриппом, которое начинается именно в январе и очень важно на этом пике болезни сбить», — подчеркнул Степанов.

Он также заявил, что вакцинацию в Украине планируют закончить к началу или в первом квартале 2022 года.

Напоминаем, Степанов объяснил, почему во время карантина запрещена продажа игрушек, носков и батареек.

Фото: скриншот видео

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