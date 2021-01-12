С видом на Луганск: военные установили флаг Украины под носом у боевиков

Военнослужащие, защищающие Украину на Донбассе, установили в Луганской области большой украинский флаг, сообщила в Facebook волонтер Таня Власюк.

С этого места до позиций пророссийских боевиков около 800 метров и им отлично видно сине-желтое полотнище.



«Наш флаг взвился на высоте где-то под Луганском. Пусть оккупанты знают — здесь наша земля… Спасибо нашим защитникам за защиту», — написала волонтер.

На металлическую конструкцию флаг установил военный Евгений Исаев.

«Уважаемые господа, мы подняли наш флаг … Если присмотреться — там (за спиной. — Авт.) находится Луганск, а уже позади меня — сепары. Боритесь — поборете», — сказал Исаев.

По его словам, примерно в этом месте уже висел украинский флаг, но теперь украинские военные его передвинули ближе к позициям оккупантов и к временно оккупированному Луганску.

Флаг висит на границе фронтового населенного пункта, который контролирует Украина.

Помогали военным в акции и местные жители.

Напомним, активисты периодически запускают в небо над оккупированным Донбассом огромные сине-желтые флаги, напоминая жителям, что Украина о них помнит.

Фото facebook.com/tanya.vlasyuk/

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