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Украина

Зеленский позвал Илона Маска в Украину

16:34 12 января 2021
Владимир Зеленский

Во вторник, 12 января, президент Владимир Зеленский решил пригласить в Украину американского бизнесмена Илона Маска. Об этом он написал в своем Twitter.

«Cегодня день рождения великого украинского ученого, ракетостроителя и конструктора космических кораблей Сергея Королева. Действительно, он был одним из лучших. Я хочу пригласить его давнего поклонника Илона Маска в Украину, чтобы он увидел Музей космонавтики имени Сергея Королева», — написал Владимир Зеленский.

Музей космонавтики им. Королева находится в Житомире в доме, где прошло детство конструктора. Одна экспозиция включает личные вещи и документы Сергея Королева. В другой — представлены образцы космической техники и снаряжения космонавтов, макеты космических аппаратов, а также образец лунного грунта.

Напомним, Илон Маск сделал громкое заявление о Сергее Королеве.

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