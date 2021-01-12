27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Названа цена выкраденной в Украине и полученной Лавровым иконы

12:15 12 января 2021
Похищенная икона

Незаконно вывезенная из оккупированного боевиками икона, которую в Боснии подарили министру иностранных дел Сергею Лаврову, может стоить 12,5 миллионов евро. Такие данные приводит Facebook-ресурс Балканский обозреватель.

По данным источников, приближенных к окружению главы президиума Боснии и Герцоговины Милорада Додика, позолоченная старинная икона хранилась на депозите в обанкротившемся Banke Srpske. Кто открыл депозит, журналистам узнать не удалось.

Напомним, председатель Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик уже отказался возвращать Украине икону. Публичное заявление он сделал во время выписки из клиники, где политик проходил лечение от коронавирусного заболевания. К тому же, заверил он, Украина никогда не поднимала вопрос об исчезновении иконы, которую он назвал «семейной».

Трехсотлетняя позолоченная икона с ликом святого Николая Чудотворца считается вывезенной из оккупированного Луганска — на изделии есть сургучная печать с надписью «СССР. Народный комитет по образованию. Укрнаука. Областная комиссия». Сейчас получены подтверждения, что икону действительно вывезли из оккупированного Донбасса еще в 2018 году.

959

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Иван Янковский

Янковский откровенно рассказал о киношном сексе с Асмус

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер