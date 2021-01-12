Кулеба объяснил опасность российской вакцины от ковида

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, ранее назвавший российскую вакцину от коронавируса «гибридным оружием РФ против Украины», заявил, что выступал бы против этого препарата, даже если бы его эффективность была доказана.

«Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины… даже если бы она была действенна», — заявил Дмитрий Кулеба в эфире телеканала «1+1», передает «Интерфакс — Украина».

По его словам, «пропагандистские возможности „Спутника“ намного превышают его реальные возможности и эффективность», а окончательных результатов исследований этого препарата нет, что является медицинским показателем.

«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский — это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», — добавил Дмитрий Кулеба.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов заявлял о заключении соглашения с китайской фармкомпанией Sinovac Biotech на поставку вакцины против коронавируса, а также о завершении переговоров с другими компаниями.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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