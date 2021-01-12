Фразой «Слава Украине!» овладела президент Молдовы Санду

В Киев c первым официальным визитом прибыла президент Молдовы Майя Санду. Фото с официального приветствия молдовского политика его украинским коллегой на крыльце Мариинского дворца показал канал «Украина 24».

В свою очередь в Офисе президента сообщили, что Санду, которая приветствовала военных словами «Слава Україні», встретила рота почетного караула. Прозвучали гимны Украины и Молдовы, после чего главы государств совершили обход строя воинов.

Затем началась встреча глав государств в формате «тет-а-тет», после которой запланированы украинско-молдавские переговоры в расширенном составе под председательством Президента Украины и Президента Республики Молдова.

Напомним, новый президент Молдовы высказалась об Украине уже на своей первой официальной пресс-конфренции.

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