У командующего ВСУ Хомчака родилась дочь: первое фото малышки

В семье командующего Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака и главы Черниговской облгосадминистрации Анны Коваленко родилась дочь Мария. Об этом счастливая мама сообщила в своем Facebook.

«Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы», — написала она, показав ладошку девочки.

Напомним, Коваленко вышла замуж за генерала в октябре 2020 года. У них — 24-летняя разница в возрасте.

В 2019 году девушка была избрана народным депутатом от «Слуги народа», но уже в сентябре получила должность в Офисе президента, а через год стала главой Черниговской областной администрации (на данный момент она единственная женщина во главе исполнительной власти украинского региона).

Фото mil.gov.ua/



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