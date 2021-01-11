27.95 / 28.19 33.87 / 34.31
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

У командующего ВСУ Хомчака родилась дочь: первое фото малышки

21:25 11 января 2021
Генерал Хомчак

В семье командующего Вооруженных Сил Украины, генерал-полковника Руслана Хомчака и главы Черниговской облгосадминистрации Анны Коваленко родилась дочь Мария. Об этом счастливая мама сообщила в своем Facebook.

«Мария Руслановна Хомчак сегодня появилась на свет. Мы счастливы», — написала она, показав ладошку девочки.

Напомним, Коваленко вышла замуж за генерала в октябре 2020 года. У них — 24-летняя разница в возрасте.

В 2019 году девушка была избрана народным депутатом от «Слуги народа», но уже в сентябре получила должность в Офисе президента, а через год стала главой Черниговской областной администрации (на данный момент она единственная женщина во главе исполнительной власти украинского региона).

Фото mil.gov.ua/

1508

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Настя и Потап на пляже

«А ну пошли домой, с***!» Потап нагрубил Насте Каменских

Ольга Фреймут

«Третьего ребенка выбросили ради второго мужа?» Фреймут получила «укол» от подписчицы

Иван Янковский

Янковский откровенно рассказал о киношном сексе с Асмус

Эллерт и Мишина

«Ты мой рыгунчик»: нежности «холостячки» Мишиной с Эллертом подняли на смех

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер