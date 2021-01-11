Прокуратура завела дело по факту возможной подделки цифровой подписи Кернеса: что об этом известно

В Харькове открыто уголовное производство по факту возможной подделки электронной подписи покойного мэра Геннадия Кернеса, которой тот заверил представление на избрание секретарем городского совета Игоря Терехова.

С заявлением в Харьковскую областную прокуратуру обратилась депутат горсовета Алина Мустафаева (фракция «Слуга народа»). На своей странице в Facebook депутат показала фотокопию ответа прокуратуры на ее запрос.

«Сведения, изложенные в вашем обращении, 29 декабря 2020 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 358 (подделка документов — ИФ) УК Украины», — говорится в письме прокуратуры.

Досудебное расследование поручено следственному управлению Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Мустафаева заявила, что документ составлялся и подписывался на втором этаже Харьковского горсовета, а с целью отображения немецкого IP-адреса документы были повторно отправлены из Германии сообщником Терехова и его предшественника Александра Терехова.

Напомним, в интервью «ФАКТАМ» известный украинский политолог Олег Саакян объяснил, почему для окружения Кернеса было важно, чтобы выборы мэра прошли, пока Геннадий Адольфович не умер.

Фото Facebook Игоря Терехова

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