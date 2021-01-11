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Украина

Доктор Комаровский рассказал о «кощеевом яйце» Зеленского

17:39 11 января 2021
Евгений Комаровский

Президент Украины Владимир Зеленский не проводит реформы из-за наличия на него компромата — об этом педиатр и телеведущий Евгений Комаровский заявил в интервью изданию «ГОРДОН».

«Владимир Александрович ведет себя так не потому, что ему так хочется себя вести, а потому что у кого-то в руках кощеево яйцо», — считает Комаровский.

По его словам, речь идет о компромате на президента.

«Просто это единственное логическое построение, как я могу объяснить метаморфозы, которые случились», — сказал педиатр, комментируя невыполнение Зеленским предвыборных обещаний.

«Сохранил в этой стране все, что ее разрушает: тотальную коррупцию везде, где только можно, медицину нищенскую, постоянное вливание денег в дебильную пропаганду и так далее… Это ужас, я вообще этого не понимаю», — оценил Комаровский действия Зеленского.

Напомним, у Зеленского позитивно воспринимают новые данные социсследований об уровне доверия к президенту.

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