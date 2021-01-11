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Украина

Глава МИД Украины Кулеба съязвил о президенте Чехии Земане

14:38 11 января 2021
кулеба земан

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба остроумно ответил президенту Чехии Милошу Земану, решившему сравнить последние события в США с украинским Майданом. Министр довел до абсурда идею со сравнением несравнимого.

Комментируя попытку сторонников Трампа захватить Капитолий, Земан нашел некие параллели с событиями в Украине. «В общем, я не люблю насильственные революции, поэтому, например, мне не нравится Майдан. А американцы теперь получили это у себя дома», — возмущался Земан.

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины пошутил по поводу попыток сравнивать штурм Капитолия и Майдан. «Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего», — заявил Кулеба.

Блогер Сергей Фурса похвалил Кулебу за то, что тот двумя предложениями сумел свести на нет работу кремлевских пропагандистов по внедрению лживых тезисов:

«Сравнивать Майдан и события в Капитолии… — махровая российская пропаганда. Как всегда, играющая в подмену понятий. И что, как не правильное красивое сравнение, способно это наглядно продемонстрировать».

Напомним, ранее известный интеллектуал, ученый и публицист, доктор исторических наук Ярослав Грицак напомнил, что во всемирной истории на каждого Гавела найдется свой Земан, на каждого Обаму — свой Трамп.

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