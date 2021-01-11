Гиркин назвал ОРДЛО «безнадежной, унылой, грязной, вонючей клоакой»

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что «власти ЛДНР» делают всё, чтобы превратить оккупированную часть Донбасса «в отстойник, вонючую канаву», при этом прикрываясь идеей «русского мира». Об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Денис Казанский и привел фрагмент интервью Гиркина российcкому блогеру Петру Калашникову.

Гиркин называет захваченную Россией часть Донбасса «безнадежной, унылой, грязной, вонючей клоакой».

«Самое потрясающее, что это говорит создатель „ДНР“. Который сам же всюду хвастается, что именно он нажал спусковой крючок войны. И теперь он поносит „ЛДНР“ с таким видом, словно не имеет к их созданию никакого отношения», — пишет Казанский.

Ранее террорист Гиркин признал, что существование «ЛДНР» зависит только от помощи вооруженных сил РФ.

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