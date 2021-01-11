Стало известно о важном сдвиге в сотрудничестве Украины и МВФ

В понедельник, 11 января, миссия Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by возобновляет работу.

Об этом сообщает «Интерфакс — Украина», уточняя, что работа возобновляется «встречами с представителями власти». В представительстве МВФ также напомнили, что миссия проводит дистанционное обсуждение с властями Украины последних экономических событий, а также мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

Отмечается, что летом 2020 года МВФ утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины на сумму около пяти миллиардов долларов с немедленным выделением первого транша в размере более двух миллиардов долларов. Далее транши предполагались в размере 700, 700, 560 и 980 миллионов долларов. Также были запланированы несколько пересмотров программы. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13−23 июля 2020 года, однако этот план был нарушен.

Информагентство, ссылаясь на информированные источники, сообщает, что программа stand-by была фактически поставлена «на паузу» из-за действий украинской стороны, «поставившей под сомнения базовые принципы сотрудничества по программе».

Напомним, что перед Новым годом премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что у правительства «есть план Б» на случай затруднения отношений с МВФ, а затягивание в переговорах характеризовал как «не являющееся критическим».

Фото из Википедии.

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