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Украина

Скандального главу КСУ Тупицкого встретили на отдыхе в Дубае

11:31 11 января 2021
Александр Тупицкий

Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий, которого президент Украины Владимир Зеленский отстранил от выполнения обязанностей своим указом, улетел в Объединенные Арабские Эмираты и отдыхает в Дубае.

Как сообщает «Цензор.НЕТ», Тупицкий в Дубае остановился на королевской вилле. Отмечается, что посуточная аренда виллы в отеле Kempinski Palm Jumeirah составляет более 300 тысяч гривен.

Издание публикует несколько фотографий, сделанных на пляже, на которых фигурирует глава Конституционного суда Украины.

Напомним, что судьи КСУ на закрытом заседании не стали рассматривать вопрос об отстранении своего председателя. По словам присутствовавшего на заседании судьи Игоря Слиденко, сам указ президента об отстранении Александра Тупицкого законен, но основания для отстранения руководителя КСУ отсутствуют.

Фото Конституционного Суда Украины.

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